Lozano regala ancora sprazzi. Il finale di campionato può essere una vetrina per lui

In attesa che Gattuso e il Napoli decidano che cosa fare con lui, sarebbe il caso di concedergli più spazio al messicano fin troppo criticato

Due indizi non fanno ancora una prova, ma inducono a pensare positivo. Lozano si è rivisto in campo per la seconda partita consecutiva. Pochi minuti a Verona, sufficienti per il gol del 2-0, mezz’ora contro la Spal. È entrato al 65esimo in coppia con Milik. Lozano ha regalato una bella azione sulla sinistra con tiro di destro, discrete accelerazioni, il messicano ha potuto mettere in mostra le sue doti.

Come già detto nell’analisi post-partita, toccherà a Gattuso con il Napoli stabilire che tipo di rosa allestire per il prossimo anno. Lozano è un dubbio che va sciolto. È stato un investimento importante. Gattuso ci crede, oppure il Napoli preferisce lasciarlo andare? Magari in prestito, oppure si possono trovare club interessati. Ci sono ancora dieci partite da giocare e Lozano è un calciatore che può mettersi in vetrina.

Lo storytelling che lo accompagna, è fin troppo inflessibile. Il calciatore c’è. Poi si può discutere se sia punta centrale, esterna come ha giocato in Olanda. Gattuso farà bene a concedergli più spazio. Anche perché il tridente che ha fatto la storia del Napoli, è arrivato agli sgoccioli. Callejon quasi certamente andrà via. Mertens rimarrà ma ha comunque 33 anni.

La riflessione su Lozano dovrà essere approfondita.