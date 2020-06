L’invasore di campo a porte chiuse era senza mascherina. La Liga lo denucia penalmente

Il tifoso di Messi che è riuscito a entrare sul campo di Maiorca per farsi un selfie con Messi dovrà rispondere anche di aver attentato alla salute dei giocatori

“Messi è il mio idolo e ho sempre sognato di incontrarlo e fare una foto con lui”. Solo che ha scelto il momento – anzi proprio il periodo – sbagliato: l’ammiratore del Pallone d’Oro che ieri ha invaso il campo a porte chiuse di Maiorca durante il match col Barcellona (finito 4-0 per i blaugrana) sarà denunciato penalmente.

Il ragazzo, che ha detto di aver “saltato un recinto di 2 metri” per tentare di avvicinare Messi, è riuscito a farsi un selfie con Jordi Alba, ma la polizia glie l’ha cancellata dal telefonino. Il vero problema è che l’invasore non indossava nemmeno la mascherina e Liga ha annunciato ufficialmente che presenterà accuse penali contro di lui. L’uomo, scrive la Liga, ha infranto le leggi sulla sicurezza sanitaria in atto a causa della pandemia di coronavirus” e ha messo “a repentaglio la salute di tutti e l’integrità della competizione”.