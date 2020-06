La Nannini risponde a Paul McCartney: “Non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia”

Su Instagram la cantautrice risponde all’ex Beatles che aveva definito scandaloso il mancato rimborso al pubblico dei suoi concerti annullati: “Invece di cancellare il tuo concerto, cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi?”

I voucher per i concerti scatenano la polemica tra Gianna Nannini e Paul McCartney. Il cantautore inglese ex Beatles, su Facebook, aveva definito “scandaloso” che in Italia non fossero stati rimborsati i biglietti per i suoi concerti, annullati a causa del virus.

Su Instagram è arrivata la risposta della Nannini.

“Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia. Invece di cancellare il tuo concerto, cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali?. La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole. Ti aspettiamo Paul, vogliamo il tuo concerto”.

Erano due le tappe italiane previste da McCartney, una a Napoli, il 10 giugno, ed una al Lucca Summer Festival il 13. Date che non è stato possibile rimandare all’anno prossimo.