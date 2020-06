Juve, prosegue l’operazione plusvalenze: piazzati altri due giovani

Lo riferisce gianlucadimarzio.com. Con la cessione dei giovani i bianconeri cercano di migliorare il bilancio. Dopo Muratore, è il turno di Sene e Mavdidi

Il 30 giugno si avvicina e la Juventus ha messo in atto una serie di operazioni per compiere plusvalenze, utili a migliorare il bilancio di quest’anno. Su tutte ovviamente spicca la cessione di Pjanic, ma ce ne sono anche altre minori, come il passaggio di Muratore all’Atalanta.

Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com, oggi altre due affari stanno per andare in porto, sempre coinvolgendo i giovani: Kaly Sene (2001) andrà al Basilea mentre Stephy Mavdidi (1999) diventerà un nuovo giocatore del Montpellier.