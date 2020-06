Il Parlamento stanzia 5 milioni per farsi la clinica anti-Covid (e non solo)

Camera e Senato sono preoccupate. Temono che il virus possa aggredire il Parlamento, nel senso letterale del termine, e pensano a come correre ai ripari. Come? Il Fatto Quotidiano lo annuncia a chiare lettere: approntando un ospedale riservato ai membri di Palazzo Madama e Montecitorio.

“ Per questo sono pronti a spendere 5 milioni di euro (Iva esclusa) per reclutare il personale sanitario necessario a garantire la massima assistenza contro ogni rischio futuro “.

I parlamentari temono di poter diventare un nuovo focolaio, visto che si ritrovano tutti insieme provenendo da tutta la Penisola.

Finora sono state adottate tutte le misure possibili, dalle postazioni di voto distanziate ai termoscanner, dalla consulenza del direttore dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito al gel disinfettante e a dispositivi di protezione come se piovesse.

Ma chi garantisce per il futuro? Ecco perché, scrive il quotidiano,

“è stato attivato il protocollo in modo che “presso la Camera e il Senato della Repubblica venga allestito un Servizio di assistenza medica e infermieristica” ad hoc per la gestione delle emergenze sanitarie. Reclutando “un numero stabile di medici specializzati”in cardiologia e in medicina di urgenza e emergenza, oltre che anestesisti e rianimatori. Ma sarà garantito anche un certo numero di infermieri e di servizi accessori in regime ambulatoriale. Insomma tutto il pacchetto completo e di altissima qualità”.