Il Napoli vince, sa soffrire e recupera Ghoulam e Lozano

2-0 a Verona, quarta vittoria consecutiva in campionato. Primo gol di Milik, raddoppio del Chucky. Insigne migliore in campo

Il Napoli riparte bene in campionato e tiene accesa la speranza Champions. Vince a Verona 2-0 e si porta momentaneamente a meno 9 dall’Atalanta che domani ospiterà la Lazio. È la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Il Napoli di Gattuso fa il proprio dovere. Non col minimo sforzo, perché la partita è complicata, un po’ anche sofferta anche per il caldo. La differenza la fa maggiore qualità del Napoli che la sblocca con un colpo di testa di Milik nel primo tempo. Non il solo pallone colpito dal polacco ma quasi. Il Napoli dimostra di saper giocare anche quando deve fare la partita, non solo quando si appoggia alle corde.

Ma, soprattutto, il Napoli recupera due calciatori che per diverse situazioni sembravano perduti. Nella ripresa, Gattuso fa entrare anche Ghoulam e Lozano. E proprio loro due confezionano il gol della sicurezza nel finale. Calcio d’angolo dell’algerino e il messicano l’appoggia in rete.

È forse la notizia principale della serata, ancora più della vittoria su un campo complicato. Perché Lozano ha vissuto una stagione complicata. Voluto da Ancelotti, è costato troppo – dai 40 ai 50 milioni – per poter digerire un periodo di adattamento al calcio italiano. Con l’arrivo di Gattuso, è sparito dal campo. C’è stato anche un allontanamento dall’allenamento. E stasera la rete di testa su angolo di Ghoulam che ha preso il posto di Hysaj. Ci volevano questi due recuperi, visto che si giocherà ogni tre giorni.

Il Napoli gioca bene in condizioni atmosferiche non semplici e contro una squadra ostica che – non dimentichiamo – ha battuto la Juventus. Il Verona di Juric è una di quelle formazioni difficili da affrontare. Ma il Napoli a fine match non ruba nulla. Gattuso sceglie Allan per Fabian Ruiz, in modo da limitare Amrabat. Davanti Milik per Mertens. Scelte indovinate.

Non era facile far bene stasera dopo i tanti festeggiamenti della settimana. Ovviamente è difficilissimo recuperare dodici punti quando si gioca ogni tre giorni.

Il Napoli segna con colpo di testa su calcio d’angolo. Bene, per il Napoli, Zielinski e soprattutto Insigne il migliore degli azzurri e con energie fino alla fine. Il Verona si mangia un gol clamoroso sullo 0-0, se ne vede uno annullato – giustamente per il regolamento del nuovo calcio asettico – per fallo di mano sullo 0-1. Il Napoli non ruba nulla, anzi esce da Verona ancora più solido.