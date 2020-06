Il Napoli subito al lavoro a Castel Volturno. Il report dell’allenamento

I giocatori che ieri sono scesi in campo contro il Verona hanno effettuato lavoro di scarico in palestra. Gli altri, riscaldamento a secco. Poi lavoro aerobico, seduta tecnica e partitella a campo ridotto

Il Napoli non si ferma neanche un attimo. Dopo aver vinto sul Verona ieri sera, al Bentegodi, la squadra di Gattuso ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno. Il prossimo obiettivo è il match contro la Spal, in programma domenica, al San Paolo, alle 19.30.

Il club ha pubblicato sul sito web il report della seduta odierna.

Prima la squadra è stata divisa in due gruppi. I giocatori che ieri sono scesi in campo hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri, invece, hanno effettuato riscaldamento a secco sul campo 3.

Successivamente lavoro aerobico con allunghi e di seguito seduta tecnica. Infine, partitina a campo ridotto.