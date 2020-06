Il Governatore dello stato di Rio de Janeiro ha autorizzato la ripresa dell’attività calcistica e le autorità municipali hanno fatto sapere che prevedono di autorizzare, da luglio, la presenza del pubblico negli stadi

Nonostante la disastrosa situazione dell’emergenza sanitaria per il coronavirus in Brasile il Governatore dello stato di Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ha autorizzato ieri in tarda serata la ripresa dell’attività calcistica nella regione, e quindi anche il ritorno del campionato, oltre che la riapertura graduale di alcune attività commerciali e ha autorizzato le attività sportive in spiaggia (dove però non è permesso sostare).

Così ora il torneo ‘estadual’ potrà riprendere con partite a porte chiuse. Intanto oggi la federazione calcistica di Rio (Ferj) ha convocato i vertici arbitrali per fare il punto della situazione in videoconferenza.

Secondo quanto riporta l’Ansa dopo l’ok del Governatore, le autorità municipali di Rio hanno fatto sapere che prevedono di autorizzare, da luglio, la presenza del pubblico negli stadi, a patto che non superi un terzo della capienza di ciascun impianto. Ciò vuol dire, ad esempio, che al Maracanà potranno entrare, secondo quanto è già stato calcolato, al massimo 22mila persone.