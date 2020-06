Gravina: “Il bilancio della ripresa del calcio è positivo, mancano solo i tifosi allo stadio”

Il presidente Figc: “Dipende dagli scienziati, noi siamo pronti, ma non abbiamo nessun riferimento di tempistiche in questo senso”.

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato delle decisioni assunte per il calcio femminile e in generale della situazione del calcio italiano.

“E’ stato un Consiglio Federale tutto al femminile, come avevo preannunciato. Volevamo infatti dare grande risalto al calcio femminile. Lo scudetto assegnato alla Juventus è meritatissimo, con 9 punti di vantaggio a sei giornate dal termine della stagione, mi sembrava davvero giusto e corretto, oltre che meritato da parte delle ragazze. E’ stata anche fissata la data della ripartenza del campionato femminile, che sarà il primo a ripartire: il 22 di agosto. La Serie B riparte col nuovo format a 14 squadre, la Serie A rimane a 12. C’è l’impegno di tutti a lavorare su un progetto complessivo per arrivare nelle migliori condizioni possibili al professionismo previsto per la stagione 2022/2023″.