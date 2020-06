Georgina su CR7: “Ho il miglior insegnante possibile e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo”

La compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez ha parlato intervistata dai microfoni di Women’s Health della passione che l’attaccante portoghese mette nei suoi allenamenti

“Cristiano si allena la mattina e poi di nuovo il pomeriggio. È un atleta di élite, è incredibile come si concentri e sia totalmente devoto alla sua passione per il calcio. E non ci sono dubbi sul fatto che si alleni più e molto meglio di me, non ci sono paragoni. Lui è un atleta professionista, quando si parla di fitness mi batte… per tantissimi gol a zero. Ma ho in casa il miglior insegnante possibile e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo grazie a lui. All’inizio mi vergognavo ad allenarmi insieme a lui. Immaginate cosa significhi dover fare gli esercizi nello stesso spazio in cui li fa lui. Ma dopo un po’ quella sensazione è sparita e adesso adoro fare attività fisica con lui. È diventato la mia più grande motivazione e ispirazione”.