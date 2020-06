In conferenza stampa: “Non dobbiamo rilassarci e non dobbiamo pensare alla Champions. Abbiamo fatto correre il Verona senza soffrire”

Il Napoli si conferma anche in campionato, vincendo sul campo di una diretta rivale per i piazzamenti europei. Gennaro Gattuso ha analizzato così la vittoria degli azzurri in casa del Verona in conferenza stampa.

Non avevo buone sensazioni per questa gara dopo la festa della Coppa Italia, invece la squadra ha dimostrato grande maturità. Non possiamo rilassarci, non pensiamo alla Champions. La maggior parte di questi giocatori rimarrà anche l’anno prossimo, quindi è importante acquisire la mentalità giusta. Cinque cambi? Sono favorevole, si dà spazio a più giocatori e si lavora meglio, anche sul piano della gestione. Io come Ancelotti? Sono un allenatore giovane, Carlo ha scritto pagine importanti del calcio. Ora devo pensare a superare tante difficoltà e tanti ostacoli. Abbiamo giocato sulla qualità, li abbiamo fatti correre col palleggio. Siamo stati aggressivi e abbiamo sofferto poco. Continuiamo su questa strada, il lavoro ci regala cose importanti, ora testa alla Spal. Sono molto contento del recupero di Ghoulam, ha avuto problemi fisici ma ora ha continuità negli allenamenti. Può fare ancora di più, come Politano, ma sono contento. La squadra sta bene. Allan? Bisogna fargli i complimenti per come si comporta durante la settimana.