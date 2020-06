Gattuso: “Il calcio mi ha fatto uomo, mi ha dato più di quello che ho dato io”

Al termine di Napoli-Juventus ha parlato l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso.

“A me la vita mi ha dato di più di quello che ho dato io, sia economicamente, mi ha fatto cristiano, mi ha fatto uomo, io ho dato molto di meno. Nella vita pensi che debba toccare prima ai tuoi genitori, quello che è successo a me non lo digerisci, ma va bene. Il calcio mi ha dato tanto, per questo lo faccio con tanta passione, so che non posso mollare di una virgola”.