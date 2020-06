In Francia pronti a riaprire gli stadi. Ma la Ligue 1 si è conclusa due mesi fa

Il governo fa ripartire gli allenamenti con contatto e per metà luglio potrebbe essere rimosso il limite di capienza per gli impianti

Il campionato è stato dichiarato concluso a fine aprile, con la Ligue 1 che aveva recepito le indicazioni del governo sul punto. Tuttavia lo sport di squadra riparte in Francia: da lunedì sarà possibile riprendere gli allenamenti di contatto e si sta valutando seriamente di riaprire gli stadi oltre la capienza limite di 5 mila unità nelle prossime settimane, per metà luglio. La federazione francese sta spingendo infatti per disputare le finali di Coppa di Francia e di Coppa di Lega allo Stade de France con 80 mila persone. Un messaggio forte per dichiarare finita l’epidemia.

Una serie di decisioni, insomma, che lasciano molti interrogativi in relazione alla scelta di concludere anticipatamente il campionato. Intanto nonostante l’indicazione del Consiglio di Stato di allargare la Ligue 1 a 22 squadre, la proposta è stata bocciata dal CdA di lega.