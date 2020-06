Non c’è nessuna certezza sulla finale di questa sera che si giocherà all’Olimpico tra il Napoli e la Juve, nemmeno la formazione su cui Gattuso ha ancora da sciogliere qualche dubbio, come scrive il Mattino

Scrive Repubblica:

Il ballottaggio meno atteso e sorprendente è quello al centro dell’attacco del Napoli, dove Milik dà l’impressione di essere perfino in vantaggio nei confronti di Mertens. Il belga è infatti affaticato e in questo momento difficilmente potrebbe garantire un rendimento al top per tutti i 90’. Per questo si fa strada l’ipotesi che a partire trai titolari possa essere il suo compagno di reparto polacco, obiettivo di mercato tra l’altro proprio della Juventus. “Ciro” diventerebbe in questo caso l’asso nella manica da calare nel corso della gara, quando gli avversari saranno più stanchi e magari nell’eventualità di un arrivo in volata con i calci di rigore.