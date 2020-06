“Gli permetterebbe di perseverare nel personaggio dell’allenatore maudit, maledetto, che indossa la tuta e dice parolacce nelle conferenze stampa”

Sarri e la Juventus. Anzi, stasera sarà una sfida di Sarri contro Sarri, scrive la Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Napoli infatti si troverà a giocare in parte contro una sua creatura

Sarri deve disattivare un attacco che lui stesso ha creato. Callejon- Mertens-Insigne era stata l’intuizione sarriana dell’autunno 2016, quando l’infortunio di Milik costrinse l’allora allenatore del Napoli ad inventarsi qualcosa di diverso.

Maurizio sarà chiamato dunque a smontare gli stessi meccanismi che lui aveva messo in piedi

Non deve essere facile giocare contro qualcosa a cui si è dato vita, ma nella pratica è un vantaggio, Sarri sa che cosa aspettarsi da quei tre, come prenderli e marcarli in via preventiva.

Ma volendo essere onesti, la Coppa Italia non è fondamentale per la Juve, non è certo la sua priorità rispetto a campionato e Champions, anzi

Oggi la Coppa Italia serve più a Sarri che alla Juventus, gli conferirebbe la legittimazione del risultato, gli permetterebbe di perseverare nel personaggio dell’allenatore maudit, maledetto, che indossa la tuta e dice parolacce nelle conferenze stampa.