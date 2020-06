Eto’o: “Pep è un grande allenatore, ma Mourinho è un grande uomo”

L’ex attaccante di Barcellona e Inter tra le altre, Samuel Eto’o, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca dove ha parlato della sua vita attuale lontano dal calcio e di molti dei suoi ex compagni del Barcellona.

Parlando di Pep Guardiola Eo’o ha detto di amarlo come allenatore ma non tanto come persona

“La mia esperienza con Pep al Barça è stata come tutti la conoscete, ma personalmente non era quello che ci saremmo aspettati. E molti giocatori hanno detto lo stesso di lui. Come allenatore, Pep prepara le partite come nessun altro. Come ci ha allenato nel 2009 è stato incredibile. Il suo modo di vedere il calcio, attaccare, controllare, avere la palla, i round: Pep era il migliore. Come giocatore, ha la sensazione di non correre molto perché ti stai divertendo. Sono tecniche specifiche per quelli di noi che amano il buon calcio. Per me, il calcio è come il teatro e il tikitaka non è l’unico modo per vincere ma è speciale. È il modo di Pep”