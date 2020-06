De Luca su Salvini: “Domani risponderemo al somaro geneticamente puro. Intanto onore a Gattuso”

Il governatore su Facebook: “Lunga vita al catenaccio, che si conferma strumento di perfida efficacia nel far impazzire gli avversari e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità”

Si preannuncia una diretta Facebook da non perdere quella che terrà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, domani, come ogni venerdì. E’ lui stesso, infatti, ad annunciare che, in quella occasione, risponderà in maniera congrua ad un “somaro geneticamente puro” che riteniamo essere Matteo Salvini. Il leader della Lega oggi ha criticato i festeggiamenti in strada di questa notte, a Napoli, per la vittoria in Coppa Italia, chiamando in causa proprio il governatore, e chiedendo: “Dov’era De Luca?“.

De Luca ne approfitta per complimentarsi con Gattuso e il suo “catenaccio”. Nel suo modo ironico e sottile, scrive:

“onore a Rino Gattuso e lunga vita al “catenaccio”, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità”.