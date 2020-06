Cristante prende a pugni i rapinatori che volevano rubargli il Rolex

Repubblica ha ricostruito la tentata rapina ai danni del centrocampista della Roma Bryan Cristante ieri pomeriggio:

In coda alla Porsche Cayenne, lo hanno seguito per alcuni metri. Poi, con il semaforo rosso si sono accostati tentando di sfilargli il Rolex dal polso. Ma Bryan Cristante, centrocampista giallorosso, ha reagito: ha strattonato uno dei banditi con una mano mentre con l’altra ha sferrato due violenti pugni contro la visiera. Così il 25 enne friulano ha messo in fuga i due banditi che sono scappati a bordo di uno scooter XMax. La tentata rapina è avvenuta ieri poco dopo le dodici lungo viale Angelico, nel quartiere Prati. Gli uomini di un’auto civetta della polizia hanno notato la scena e, dopo aver soccorso il calciatore, che non ha riportato ferite, è scattata la caccia banditi. Gli investigatori hanno poi visionato le immagini delle telecamere di sicurezza. Nelle prossime ore verranno analizzati i fotogrammi: ogni elemento sarà determinante per risalire all’identità dei fuggitivi