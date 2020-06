CorMez: con il ritorno di Ghoulam, Gattuso recupera un grande patrimonio

Il tecnico e il suo staff non hanno accettato la sentenza del destino. Faouzi ha preso fiducia in allenamento ed è tornato in maniera brillante

Ieri, contro il Verona, è tornato in campo anche Faouzi Ghoulam. Non giocava da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso. Sette mesi e mezzo lontano dal rettangolo verde, ma nonostante ciò non ha mai mollato. Complice anche la tenacia di Gattuso, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Ghoulam ha fatto fatica a recuperare la rapidità, la reattività e la capacità nelle letture spazio-temporali. Gattuso e il suo staff non hanno accettato la sentenza del destino, stanno recuperando un grande patrimonio. Ghoulam ha preso fiducia in allenamento, ha capito che stava arrivando il suo momento e a Verona ha dato un calcio alle difficoltà che l’hanno tormentato. É entrato in campo in maniera brillante, ha sviluppato gioco sulla catena di sinistra, è intervenuto negli uno contro uno e soprattutto ha ispirato il

gol del raddoppio”.