Conta vincere, puoi segnare con un rinvio di Ospina e non tirare più in porta

Mario Sconcerti ha analizzato sul Corriere della Sera il calcio della ripresa dopo il lockdown considerando che, stando agli ascolti, si è ripreso subito lo spazio che il virus gli aveva tolto.

Le due partite giocate hanno fatto insieme quasi 16 milioni di telespettatori e percentuali altissime, 34 e 32. Non credo ne avrebbero fatti meno se non ci fosse stata la malattia. Il calcio è un’abitudine consacrata, fa parte della nostra fisiologia, non si rimette in moto, è sempre dentro di noi. Questo conferma che il suo successo non sta nella bellezza del gioco quanto nell’importanza del risultato. Puoi segnare anche con un rinvio di Ospina e non tirare più in porta. Sei felice lo stesso perché conta vincere. Questo è il segreto popolare del pallone. È una vendetta sociale, rara ma sempre possibile.