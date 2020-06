Cairo: “L’algoritmo è un po’ l’anticalcio”

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto in diretta per aprire il live della Gazzetta dello Sport sulla ripartenza

“Penso al Milan con il Liverpool o la Juventus con il Perugia, o ancora al 5 maggio dell’Inter. Nemmeno il migliore degli algoritmi li avrebbe previsti. Vorrebbe dire applicare qualcosa di automatico. Play-off? Se si interrompe è perché non si può più giocare: per questo non penso sia una strada percorribile”.

“Ho detto ai ragazzi che abbiamo ancora un terzo di campionato davanti e possiamo riprendere quello che non abbiamo avuto sin qui: mettiamoci l’elmetto e andiamo in guerra sportiva per dare il meglio di noi. Siamo in un momento eccezionale dobbiamo avere tutti, calciatori, ds, staff, un atteggiamento focalizzato e determinato. Abbiamo fatto un campionato, purtroppo, sin qui fatto troppo di alti e bassi, abbiamo un po’ deluso”.