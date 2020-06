Burioni sulle consulenze d’oro: «Se la Ferrari mi chiede aiuto, dovrei dire no? Un professionista va pagato» 

Al CorSera: «Non sono un presenzialista! Dal primo marzo al 30 aprile non sono entrato nemmeno nei primi dieci più presenti nel dibattito pubblico. In Italia ti perdonano tutto, ma non la popolarità»

Il Corriere della Sera intervista Roberto Burioni. Il virologo è uno di quelli che durante la pandemia sono stati più presenti in tv. L’Espresso nei giorni scorsi ha scritto delle sue consulenze d’oro.

Lui nega di essere così onnipresente: «Non sono un presenzialista!». E chiama a supporto della sua tesi il monitoraggio Agcom.

Nega di aver minimizzato il virus.

«Sin dall’8 gennaio ho cominciato a preoccuparmi per quelle “strane polmoniti” che si vedevano in Cina e ho preso a studiare le carte mediche. In Italia ti perdonano tutto, ma non la popolarità».