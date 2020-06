Affari da virus, L’Espresso racconta le ricche consulenze di Burioni

Sul Giornale le consulenze superpagate del virologo del San Raffaele Roberto Burioni, uno dei più esposti in tv.

A scoperchiare il vaso di Pandora è stato il settimanale L’Espresso che racconta le consulenze che lo scienziato ha effettuato per aziende importanti, come Gucci, Marelli, Tim e Snam.

“Consulenze su come distanziare le scrivanie, rispettare le norme igienico sanitarie da Covid, su come scaglionare gli ingressi dei dipendenti e distribuire cartelli, indicazioni sulle regole e disinfettanti per le mani”.