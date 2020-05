Il Giornale: il boom dei virologi in libreria, Burioni & Co. sfruttano la notorietà

Da Ilaria Capua ad Alberto Mantovani a Luigi Lopalco. Quando non litigano in tv (lasciando perplessi gli italiani) gli scienziati scrivono. Mancano all’appello Ricciardi, Tarro, Brusaferro, Galli, Bassetti, ma siamo solo a maggio

Su Il Giornale il caso dei virologi, che per settimane si sono sfidati a colpi di «In Italia il rischio pandemia di Coronavirus è paria zero» oppure «La malattia arriverà, ma sarà poco più di un’influenza». O ancora, «Sarà peggio della Sars» e «Andrà via con l’estate». Senza risparmiarsi offese di tutti i tipi («Ciarlatano. Buffone. Incompetente. Parolaio») che hanno lasciarti perplessi gli italiani. Ma, intanto, non sono rimasti con le mani in mano: hanno scritto libri su libri, che adesso affollano gli scaffali delle librerie riaperte al pubblico.

Il primo è stato Vincenzo Burioni, che a inizio marzo, per Rizzoli, ha pubblicato con Luigi Lopalco “Virus”. Maria Rita Gismondo aveva annunciato con altrettanta rapidità il suo “Coronavirus, fake news vere e verità false”, ma il libro, scrive il quotidiano,

“sembra sparito nel nulla, come il post che lo lanciava”.

Ilaria Capua è pronta con “L’era del contagio”, edito da Mondadori, basato

«su un rapporto più rispettoso nei confronti dell’ambiente e sullo studio approfondito dei dati».

Ma c’è anche “Il fuoco interiore” di Alberto Mantovani che tratta del sistema immunitario e dell’origine delle malattie, ma che dal punto di vista del marketing rientra nella folla dei libri sul virus.

Ancora, La nave di Teseo presenta “I vaccini fanno bene” a cura di Guido Forni, Alberto Mantovani, Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza. E HarperCollins rilancia “La miglior difesa. La nuova scienza del sistema immunitario (2019)” opera del premio Pulitzer Matt Ritchel, reporter del New York Times.

Marsilio sta traducendo il saggio “Le regole del contagio“, dell’epidemiologo e matematico inglese Adam Kucharski, che parla dei modelli matematici della pandemia.

Longanesi ha già pubblicato in ebook “Conosci il tuo nemico: cos’è, da dove viene e cosa ci insegna il coronavirus”, di Valerio Rossi Albertini. Presto disponibile anche in cartaceo.

Scrive il quotidiano:

“Mancano ancora tanti all’appello: Ricciardi, Tarro, Brusaferro, Galli, Bassetti… Non disperate, è soltanto maggio e le librerie hanno appena riaperto“.

Ma c’è anche il libro sulle “supercazzole da virus”. E’ un saggio di Alberto Frachelli e Michele Mengoli. Si chiama “L’arte della supercazzola. Lessico essenziale dell’Italia che non ci meritiamo, dal 1861 al Covid-19″. Lo pubblicherà Baldini+- Castoldi.