Il Napoli giocherà il ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona

Lo riporta Sky Sport. L’UEFA avrebbe anche delineato il programma delle coppe: la Champions a Lisbona, l’Europa League in Germania

Il Napoli giocherà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League a Barcellona, rispettando dunque la sede originaria e non in campo neutro come si era ipotizzato. È quanto avrebbe deciso l’UEFA, che secondo Sky Sport ha delineato l’intero programma di Champions ed Europa League, che si giocheranno ad agosto.

Per quanto riguarda la Champions, le partite rimanenti degli ottavi si disputeranno il 7-8 agosto nelle sedi originarie (quindi la Juventus a Torino contro il Lione). Poi tra il 12 e il 23 agosto cominceranno le Final Eight di Lisbona: i quarti di finale tra il 12 e il 15, le semifinali il 18-19 e quindi la finale il 23.

L’Europa League si giocherà in Germania. Inter-Getafe e Roma-Siviglia scenderanno in campo lì in gara secca, con le Final Eight che si svolgeranno dal 10 al 21 agosto in quattro citta: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia.

Le designazioni delle città per le prossime finali delle coppe europee slitteranno in avanti di un anno, ad esempio la finale di Champions del 2021 si giocherà ad Istanbul, dove si sarebbe dovuta disputare quest’anno e così via. La Supercoppa Europea si giocherà a Budapest il 24 settembre.