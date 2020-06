Alvino: “De Laurentiis ha deciso, Meret resta a Napoli”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su quella che potrebbe essere la formazione di Gennaro Gattuso per la sfida contro i nerazzurri di domani sera

Sulla presenza dei tifosi nei pressi dello stadio?

Su Meret?

“Il futuro non è in discussione. Ha un solo colore in mente: l’azzurro. Ho fonti di prima mano: la società. E vi dico che resterà al Napoli!”.