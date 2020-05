Tuttosport: Milik-Juve, simpatia reciproca

Arkadius Milik resta il nome favorito per l’attacco della Juve e il sentimento è reciproco, secondo quanto riporta oggi Tuttosport.

L’attaccante polacco del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e continua a non volerlo rinnovare. In teoria di tempo per pensarci ne ha ancora, ma il giocatore sembra piuttosto intenzionato a cambiare aria. E stando a quanto filtra da fonti polacche, l’ex Ajax ha le idee abbastanza chiare sul proprio futuro. Nonostante il corteggiamento di Chelsea e Tottenham, c’è la Juventus in cima ai pensieri del numero 99 di Rino Gattuso.