Tare: “De Laurentiis è un grande presidente, il bilancio del Napoli è un modello”

Intervista a Repubblica del direttore sportivo della Lazio: “Viene percepito male, come Lotito. Entrambi sanno benissimo come si gestisce il calcio”

In occasione del ventennale dello scudetto della Lazio, Repubblica intervista Igli Tare braccio destro di Claudio Lotito e figura chiave dell’area tecnica biancoceleste, forse il principale artefice – assieme a Simone Inzaghi – della straordinaria stagione. L’intervista tocca vari punti. Dal coronavirus alla ripresa del campionato, da Lotito a De Laurentiis. Ecco cosa dice Tare del presidente del Napoli.

Crosetti, che firma l’intervista, gli chiede se si“a un limite per Lotito essere giudicato solo per come appare. Tare risponde così:

Un altro grande presidente che viene percepito male è De Laurentiis. Entrambi sanno benissimo come si gestisce il calcio. Il bilancio del Napoli è un modello.