Spadafora: “La Figc ha accettato la quarantena di squadra, allenamenti al via dal 18”

Il ministro dello Sport alla Camera: “Pochi minuti fa ho ricevuto la lettera da Gravina. Hanno accolto tutte le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico”

L’auspicio è diventato certezza. “Pochi minuti fa ho ricevuto la lettera da Gravina, presidente della FIGC, in cui ha reso noto di avere accolto tutte le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico”, ha detto alla Camera il ministro dello Sport Spadafora.

In pratica la Federcalcio “ha accettato di adeguare il suo protocollo secondo le richieste del Comitato Tecnico Scientifico, consentendo di riprendere gli allenamenti di squadra dal 18 maggio“. Compreso il nodo cruciale: la quarantena di tutta la squadra in caso di positività anche di un solo calciatore.

Nella audizione al Senato, questa mattina, Spadafora aveva evidenziato tre punti fondamentali delle osservazioni del Comitato tecnico scientifico che il protocollo della Figc avrebbe dovuto inserire.

Il Cts chiede che in caso di positività di un calciatore, tutta la squadra sia messa in quarantena. Le responsabilità sono dei medici delle singole società. Va fatta attenzione che l’enorme numero di tamponi e test molecolari non vadano a impattare su esigenze generali.

Su questi presupposti l’assemblea della Lega Serie A ha poi votato a maggioranza la ripartenza del campionato per il 13 giugno.