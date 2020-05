Serie A, blitz a sorpresa nei ritiri e filmati dei droni. La Figc vigilerà sui ritiri (se ci saranno)

Il Corriere dello Sport spiega come lavoreranno gli ispettori creati dalla Federcalcio dopo il caso delle partitelle della Lazio

Ieri la Figc ha annunciato la costituzione di un pool di investigatori per controllare che i club rispettino le indicazioni del protocollo per gli allenamenti. Una risposta al “caso Lazio”, dopo le partitelle andate in scena a Formello (come raccontato dal Corriere della Sera) in evidente violazione delle regole per le sedute individuali.

Il Corriere dello Sport racconta come opererà il pool.

“Verranno mobilitati quaranta ispettori che su tutto il territorio nazionale, da lunedì, controlleranno l’effettivo rispetto dei protocolli che la Figc avrà validato e delle norme che si accompagnano a quelle sportive. Gli ‘operativi’ hanno specializzazioni anche in ambito medico (ci sono anche ex Nas), di diritto del lavoro e con un curriculum sanitario conforme agli standard richiesti per le forze dell’ordine che consentirà loro di entrare a sorpresa e senza doversi sottoporre a nessuna procedura nei campi di allenamento, negli spogliatoi e nei ritiri delle squadre di serie A”.

La task force potrà basarsi su

“prove e dispositivi, come i filmati dei droni, già a disposizione per le azioni di sorveglianza, venuti alla ribalta in questi giorni di lockdown”.