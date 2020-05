Salvini contro De Luca: “Parla ma non mantiene la parola. Ha illuso medici e infermieri”

Su Twitter scrive che, come il governo di Conte, ha promesso aiuti economici che non sono mai arrivati, nonostante il suo partito, il Pd, sia al governo

Su Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini attacca il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Scrive che, come Conte, ha illuso medici e infermieri con la promessa di aiuti economici che non sono mai arrivati. Lo esorta a riconoscere il sacrificio del personale sanitario durante l’emergenza da Covid-19. E lo accusa di non mantenere le promesse, nonostante il suo partito, il Pd, sia al governo.

Salvini tira in ballo l’intervista di una caposala al Mattino in cui la donna dichiara di non aver ricevuto nulla di quanto promesso e che “l’unico conforto in questi mesi sono state le luci accese dai giornali che hanno riconosciuto il nostro valore”. Medici e infermieri, conclude il leader della Lega, meritano serietà e risposte concrete.

Hanno illuso medici e infermieri, promettendo riconoscimenti economici mai arrivati.

Governo Conte e Regione Campania riconoscano il sacrificio degli operatori sanitari, concretizzando le loro promesse. De Luca parla ma non sa mantenere la parola malgrado il suo PD sia al governo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 23, 2020