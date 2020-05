Repubblica: De Laurentiis la spunta sull’Inter, niente rinvio finale Coppa Italia

Il presidente è stato bravo a far valere i suoi diritti, portando dalla sua parte la maggioranza dei presidenti di A. Era fondamentale stabilire una data per la ripresa

Scrive il quotidiano:

“Aurelio De Laurentiis è stato bravo a far valere i suoi diritti, sventando il tentativo dell’Inter (che aveva addirittura minacciato ufficiosamente di presentarsi in campo con la Primavera) di ottenere il rinvio “sine die” della finalissima della Coppa Italia. Ma l’ipotesi di spostarla alla fine del campionato non era ricevibile per il Napoli, che l’8 agosto sarà impegnato nella rivincita di Champions League contro il Barcellona. Per questo c’è stata battaglia ieri in Lega e a spuntarla è stata il club azzurro, al cui fianco si è schierata anche la maggioranza dei presidenti della Serie A“.