Petagna: “Non vedo l’ora di giocare con Insigne e Mertens. Il San Paolo mi va venire i brividi”

“Quando ci hanno detto che gli allenamenti erano sospesi è stato un momento strano, c’è stata un po’ di preoccupazione per i miei familiari ma ora, tutto sommato, ci stiamo riprendendo. Sono contento si ricominci. Tornare ad allenarsi è stata una sensazione stranissima anche se a casa mi sono sempre allenato. Ho un grande terrazzo addobbato a palestra. Da due settimane ci alleniamo a piccoli gruppi senza palla, con tanta corsa, ed è stato un po’ strano. Dopo due mesi in casa tornare sull’erba è stato difficile e faticoso”. €.

Giocare in estate?

“Siamo professionisti, nel caso saremo pronti. Certo sarà più faticoso, col caldo già è faticoso allenarsi, almeno speriamo si giochi di sera col fresco. Ma è giusto termini questo campionato. In Germania hanno ricominciato, ripartiranno in Inghilterra e Spagna, è giusto farlo anche noi. Sarebbe un segnale importante per il paese”

Porte chiuse?

“Le partite saranno molto strane, noi viviamo per le gare in casa, sarà difficile, ma sarà anche una motivazione in più per la salvezza”