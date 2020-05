Per il CorSport, Mertens all’Inter è quasi fatta. Il ruolo decisivo di Lukaku

I due sono già compagni di Nazionale, hanno segnato 70 reti. Formerebbero una formidabile coppia di attacco. Da sistemare solo gli ultimi dettagli

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, tra l’Inter e Mertens è praticamente quasi cosa fatta, con l’Inter pronta ad offrire 5 milioni di euro.

“L’Inter deve guardarsi da estremi tentativi di Napoli – che potrebbe tornare alla carica per un rinnovo – e Cheksea, ma si è molto portata avanti per Mertens. Ci sono dettagli da sistemare con l’entourage dell’attaccante, per convolare a nozze. L’Inter è in netto vantaggio, chiaro che con Lukaku in squadra avrebbe argomenti convincenti”.

Sarebbe proprio il compagno di nazionale lo stimolo, per Dries, ad accettare l’offerta nerazzurra. Con Mertens l’Inter si ritroverebbe un attacco devastante per la prossima stagione. In Nazionale la coppia ha già messo a segno 70 gol.

“Un connubio che può riproporsi in nerazzurro e avere effetti devastanti”