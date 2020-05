Pedullà: il Napoli ha provato a prendere Tonali a gennaio

Il Napoli è stato molto attivo dall’inizio della stagione e soprattutto nel mercato di riparazione di gennaio per cercare di mettere a segno dei colpi importanti. Non sempre le trattative si sono però finalizzate, questo è il commento del giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia

“Vi posso dire che il Napoli ha provato a chiudere un grande colpo. Mi riferisco a Sandro Tonali, calciatori che ora milita nel Brescia e che si è messo particolarmente in luce in questa annata calcistica. Il Napoli, pur tentando di acquistare Sandro Tonali, non è riuscito a chiudere. Sul calciatore, in questo momento ci sono due squadre su tutte: Inter e Juventus”.