Pancalli (Coni): “In programma due incontri con Spadafora per far ripartire lo sport”

“ Ci saranno due incontri, con il ministro Spadafora affronteremo i percorsi da seguire nella Fase 2. C’è volontà di condividere un percorso per far ripartire lo sport nel rispetto delle linee guida che saranno date”.

Il mondo del calcio?

“La sensazione che ho è che si vada in una direzione che fa nutrire ottimismo, si comincia ad affrontare il problema della ripartenza degli allenamenti in gruppo seguendo disposizioni che dovranno essere validate dal Comitato Tecnico Scientifico. Il calcio ha una sua specificità visto le risorse che produce e che possono aiutare il mondo dello sport, la sua dimensione non può essere paragonabile al resto del mondo sportivo anche se le complessità di quest’ultimo meritano adeguata attenzione”.

Peso specifico del calcio?

“Basiamoci sull’indotto e su ciò che produce, ovviamente non è di poco conto: ad oggi è giusto a guardare al mondo del calcio come un mondo complesso, non avete idea della differenza e della complessità di quanto stia in mezzo al mondo del calcio tra la Serie A ed il campetto di periferia”.