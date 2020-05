Mourinho ai colleghi anti-Premier: «Se non volete giocare, guardatevi la Bundesliga in tv»

Sulla Gazzetta dello Sport la battuta del tecnico portoghese durante la videoconferenza di mercoledì. I tecnici del campionato inglese sono divisi in due schieramenti

La Gazzetta dello Sport racconta la provocazione lanciata da Mourinho agli allenatori della Premier che non vogliono tornare in campo. Il fatto è accaduto mercoledì, durante una videoconferenza. La riunione ha confermato l’esistenza di due fronti contrapposti. Da un lato chi è favorevole al ritorno in campo, purché in condizioni di sicurezza: Mourinho, appunto, ma anche Klopp e Ancelotti. Dall’altro chi, come Guardiola (che ha perso la madre per il virus), Lampard e Pearson del Watford è contrario.

A quanti non vogliono riprendere a giocare, Mou ha detto:

«Se non avete voglia di tornare in campo, allora guardatevi la Bundesliga dal divano di casa».

La battuta è filtrata e ha fatto il giro dei social, racconta la rosea. Tanto che ieri mattina il tecnico ha dovuto spiegare la sua posizione.

«Non ho mai inteso ritardare la ripresa della Premier League. Sono ansioso che riprenda e molto orgoglioso del modo in cui i miei giocatori si sono tenuti in forma durante la pandemia. Si riparta, appena si potrà fare in sicurezza».