Moggi su Milik alla Juve: “Ottimo giocatore che può accettare la panchina”

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold

Icardi alla Juventus?

“Finché ci saranno Ronaldo e Dybala, ha poco senso inserire un altro attaccante negli ultimi sedici metri. Se Higuain non farà più parte della Juve, allora farebbe comodo un profilo come Milik, ovvero un ottimo giocatore che può accettare la panchina. Non escludo che il polacco possa approdare alla Juventus nel 2021, a parametro zero”.