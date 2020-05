Manolas va a comprare la pizza, ma senza mascherina (obbligatoria)

La trasgressione all’ordinanza della Regione Campania è documentata in uno scatto di Vincenzo Capuano, della Pizzeria Vittoria. Un comportamento che i tifosi in rete non hanno gradito

Sul Mattino “lo scivolone” di Kostas Manolas. Il difensore greco si è concesso una pizza da asporto alla pizzeria Vittoria, di Vincenzo Capuano, ma senza mascherina. Ha dimenticato che in Campania vige il divieto di circolazione in strada senza il dispositivo di protezione.

La mancanza è stata documentata dallo stesso pizzaiolo in una foto, in cui lui compare con il viso protetto e il difensore del Napoli no. La notizia è sul Mattino insieme allo scatto.

L’assenza della mascherina non è passata inosservata agli utenti dei social

“e ha fatto drizzare le antenne ai tifosi che hanno approfittato per una tirata di orecchie a Manolas”.

FOTO DA IL MATTINO