L’arbitro sloveno Vincic arrestato per prostituzione, traffico di armi e droga

E’ successo martedì, sorpreso durante un’operazione di polizia in compagnia di alcune prostitute. Il direttore di gara ha arbitrato tre partite nell’attuale Champions League

L’arbitro internazionale sloveno Slavko Vincic è stato arrestato per un presunto coinvolgimento in un giro di prostituzione, associato a traffico di armi e droghe. Lo scrive Marca.

Vincic è stato arrestato martedì in una villa della città di Bijeljina, in Bosnia Erzegovina, insieme a nove donne e 26 uomini. La polizia si era recata lì per sventare un giro di prostituzione. Sono stati sequestrati anche 46 grammi di cocaina, più di 10.000 euro in contanti in diverse valute e una decina di pistole e tre giubbotti antiproiettile.

Vincic sarebbe cliente di Tijana Maksimovic, accusata di prostituzione e sfruttamento della prostituzione, arrestata mentre cercava di attraversare illegalmente il confine attraverso il fiume Drina.

L’arbitro, 40enne, ha arbitrato tre partite nella Champions League in corso: Manchester City-Shakhtar, Genk-Bruges e Bruges-Galatasaray.