Klopp: “Sarebbe davvero ingiusto non assegnare il titolo al Liverpool”

Il tecnico dei Reds rivendica il primato: “Ci sono problemi più importanti del calcio, ma ciò non significa che certe cose non abbiano alcuna importanza solo perché sono meno importanti”

Con 27 partite vinte su 29, non assegnare il titolo al Liverpool sarebbe “personalmente ingiusto”. Jürgen Klopp esce allo scoperto, e nel giorno in cui la Premier faticosamente dà il via libera agli allenamenti a piccoli gruppi, rivendica la vittoria quasi acquisita del campionato.

Il tecnico del Liverpool lo dice chiaramente parlando DFB Academy: “Siamo i primi in casa, siamo i primi fuori casa. È una stagione in cui dovremmo essere campioni”. Klopp sottolinea che ovviamente ci sono problemi molto più importanti del calcio in questo periodo, ma “ciò non significa che certe cose non abbiano alcuna importanza solo perché sono meno importanti “.

I Reds sono fermi a sole due vittorie dal successo aritmetico e aspetta il titolo di campione di Premier da 30 anni. La lega sta cercando di organizzare il ritorno in campo per il 19 giugno. Klopp si dice ottimista: “I centri sportivi dei club sono i luoghi più sicuri, nessuno verrà infettato”.