Il sindaco di Milano: “Mi ricorderò delle Regioni che chiedono patente di immunità ai lombardi”

Beppe Sala su Facebook: “Da cittadino, prima ancora che da sindaco, quando deciderò dove andare per un weekend o una vacanza me ne ricorderò”

In un video pubblicato su Facebook, il sindaco di Milano, Beppe Sala, promette di ricordarsi dei presidenti di Regione che non vedono di buon grado la riapertura degli spostamenti dalla Lombardia. Dichiara, senza mezzi termini, che sceglierà di non fare weekend o vacanze nelle regioni che chiedono una patente di immunità ai cittadini lombardi.

Queste le parole di Sala.

“Vedo che alcuni presidenti di Regione, come Toti della Liguria, dicono: accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono ‘magari se fanno patente di immunità o qualcosa del genere’. Io però, e parlo da cittadino prima ancora che da primo cittadino, quando poi deciderò dove andare per un weekend o una vacanza me ne ricorderò”.