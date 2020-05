Il Napoli considera fuori mercato 30 milioni per Everton

Il Corsport racconta la trattativa: il Napoli ne ha offerti 25, De Laurentiis ha parlato sia col club sia col giocatore che è sui taccuini di Giuntoli da gennaio

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe condurre al Napoli il brasiliano del Gremio Everton. L’ala brasiliana è sui taccuini di Giuntoli da giugno, poi si è mosso De Laurentiis che ha parlato col club e col giocatore. Per il Gremio 25 milioni non bastano, come ha dichiarato il presidente Romildo Bolzan jr.

Il Corsport scrive che:

Ce ne vorrebbero una trentina (di milioni): valutazione che il Napoli ritiene fuori mercato e che avrà bisogno, quando matureranno eventualmente le condizioni, per riflessioni e taglio. E comunque servirà pazienza, prima di intrufolarsi (completamente) in questo mercato a cielo aperto.