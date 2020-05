Il Mattino: De Laurentiis ha votato per una ripresa almeno il 20 giugno

Si attende in questi giorni il via libero per gli allenamenti di gruppo del calcio slittati per adeguare il protocollo e cercare di evitare i maxi-ritiri invisi ai calciatori. Niente ancora invece per quanto riguarda la data sulla ripresa del campionato, come ha detto anche il Premier Conte

Difficilmente si potrà tornare in campo il 13 giugno, data auspicata dalla Lega dal momento che l’ultimo Dpcm di Conte nell’articolo 1, comma 1, lettera dice: «Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati». E poiché il decreto è valido fino al 14 giugno, ecco che la serie A slitta di almeno tre giorni, se non una settimana. Ovviamente non tutti i club, come riporta il Mattino erano favorevoli alla data