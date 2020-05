Il Manchester City rimborsa abbonamenti e biglietti ai tifosi

Al termine di una stagione che (forse) verrà conclusa a porte chiuse mancavano sei partite casalinghe, tra cui quelle con l’Arsenal e il Liverpool

Mancano 6 partite all’Etihad Stadium per terminare la stagione (sempre che la Premier riparta davvero), tra cui due big match con Liverpool e Arsenal. Ma il Manchester City ha dato il via al sistema di rimborso per gli abbonati, per i match che se anche dovessero essere disputati, sarebbero a porte chiuse.

I tifosi, scrive il Daily Mail, sono stati contattati oggi da una e-mail del direttore operativo Omar Berrada. Il processo di rimborso inizierà nei prossimi giorni e i tifosi non dovranno nulla: gli arriveranno i soldi in automatico.

Saranno rimborsati anche i possessori dei biglietti per le singole partite, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione sugli abbonamenti per la prossima stagione.

Il Barcellona, tra i top club che stanno cominciando a muoversi in tal senso, ha invece deciso di non procedere ad alcun rimborso, almeno per ora. Nei giorni scorsi il Getafe aveva annunciato che gli abbonati di questa stagione avrebbero avuto l’abbonamento gratis la prossima stagione. Iniziativa che non a caso il quotidiano catalano Sport – molto vicino al Barcellona – aveva bollato come populistica.