Il calcio a porte chiuse penalizza i portieri. Neuer: «Mi sento più solo e la partita sembra durare di più»

Forse uno dei ruoli calcistici che sarà più penalizzato dalle partite a porte chiuse sarà quello del portiere. Oggi ne parla il Corriere della Sera. I numeri uno – come gli arbitri – saranno ancora più soli, soprattutto quando commetteranno qualche errore. Quando tutto intorno calerà il silenzio tombale.

A sottolineare l’aumento della solitudine è stato Manuel Neuer.

Thibaut Courtois, numero uno del Belgio e del Real Madrid, parla di quanto è stato differente allenarsi individualmente, anche se non ha mai perso la sensibilità delle mani sul pallone:

L’ex portiere Luca Marchegiani si dice colpito dalle parole di Neuer.

«I portieri possono essere esposti a un periodo di difficoltà di adattamento. Mi colpiscono le parole di Neuer: anche per me le prime partite della stagione erano più lunghe da assorbire mentalmente. Ma qui è diverso, perché veniamo da uno stop di due mesi e mezzo senza precedenti, non ci sono amichevoli di preparazione e ultima cosa, ma non meno importante, le partite a questo punto della stagione pesano ancora di più».