I diritti tv fanno litigare anche lo sci e viene cancellata Wengen

Per gli organizzatori locali, è troppo piccola la loro parte. E così dal 2021-2022 sparirà, a meno di un accordo con la federazione svizzera

La discesa libera di Wengen – con annessa combinata – è un po’ come il caso di via Duomo 157 bis in Così parlò Bellavista. Lì le due fazioni della camorra non si accordavano su chi dovesse intascare la tangente del negozio; nel circo bianco, dal 2016 organizzatori locali e federazione svizzera sono protagonisti di un braccio di ferro che è già finito in tribunale. Motivo del contendere: i diritti tv. Gli organizzatori di Wengen sostengono che la fetta loro riservata sia troppo piccola.

Si è già finiti di fronte la Tribunale internazionale di Losanna che ha provato a mettere le parti attorno a un tavolo per un accordo. Niente da fare. La situazione è precipitata e la federazione sci svizzera ha chiesto ufficialmente che Wengen venga eliminata dalla Coppa del mondo 2021-2022 (non la prossima, la successiva) e sostituita con un’altra tappa svizzera.

Verrebbe così a mancare una delle storiche discese libere del circuito, la discesa del Lauberhorn, col mitico salto, dove Toni Sailer trionfò quattro anni di fila – dal 55 al 58 – mentre Franz Klammer si fermò a tre. Gli azzurri hanno trionfato due volte con Ghedina (una ex-aequo), una con Zeno Colò e una con Innerhofer. Stenmark cinque volte lo speciale, Tomba e Rocca due ciascuno.

Oggi i duellanti si sono sfidati a colpi di comunicati. Prima gli organizzatori di Wengen:

Abbiamo cercato a lungo un accordo con la federazione svizzera. Dopo una recente sentenza provvisoria del TAS, abbia tentato nuovamente una risoluzione amichevole con Swiss Ski, ma non abbiamo avuto alcun riscontro. E ora la federazione vuole che le gare del Lauberhorn vengano eliminate dal calendario: un approccio non degno di una partnership così lunga e di successo, che ha portato certamente introiti e lustro alla stessa federsci.

Poi la federsci svizzera

Non possiamo soddisfare le esigenze finanziarie del comitato organizzatore di Wengen. Visto che la questione è in corso dinanzi al Tribunale Sportivo Internazionale, non possiamo fornire ulteriori indicazioni.