Gazzetta: in caso di playoff Sky e Dazn potrebbero chiedere sconti sulla terza rata

Il cambio di format trasformerebbe la ripresa in un’insensatezza inutile perché l’unico motivo per cui si torna a giocare verrebbe meno

“Terminare il campionato con i playoff e i playout non è un’idea suggestiva, è un’idea sbagliata” secondo la Gazzetta dello Sport. Non si possono cambiare le regole in corsa al termine di una stagione per l’unica ragione di portarla a termine a tutti i costi

l’emergenza non può diventare l’ombrello sotto il quale trova riparo qualsiasi stravolgimento di norme o principi.

Tra l’altro il rischi che si corre riguardo all’ultima rata dei diritti tv, che è poi il motivo più forte che spinge i club a tornare a giocare, è quello che Sky e Dazn chiedano uno sconto congruo considerato il cambiamento del format e la riduzione del numero di gare in programma da trasmettere

Un capolavoro di insensatezza.