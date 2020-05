Gazzetta: Coppa Italia, si discute sulle date, probabile spostamento

Prende corpo l’ipotesi di chiedere al Governo di anticipare di qualche giorno le due semifinali. E anche per la data della finale è tutto in alto mare

L’Assemblea e il Consiglio di Lega sono conclusi. Stando a quanto scrive la Gazzetta, sarebbe emersa l’idea di spostare le date della Coppa Italia . Di anticipare le due semifinali in programma il 13 e il 14 di qualche giorno. Ma anche la data della finale è in forse.

Questo è quanto scrive l’edizione online della rosea:

“Il 13 giugno dovrebbe giocarsi la semifinale di ritorno Juventus-Milan e il giorno successivo Napoli-Inter. Ma si discute ancora per trovare un accordo sulle date. Prende corpo l’ipotesi di chiedere al Governo la possibilità di anticipare le due semifinali di qualche giorno. E anche per la data della finale è tutto in alto mare“.