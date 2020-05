De Laurentiis chiede alla squadra di fare causa al governo in caso di stop al campionato

Sul Mattino. Il presidente ha chiesto ai calciatori di valutare, con l’Aic e Tommasi, di scendere in campo in un’eventuale battaglia contro Palazzo Chigi

Aurelio De Laurentiis, è intenzionato a dare battaglia al Governo in caso di stop al campionato. Il Mattino scrive che il presidente del Napoli si prepara allo scontro e che ha chiesto ai suoi calciatori di seguirlo nell’eventuale causa contro Palazzo Chigi. Una mossa da valutare con l’Associazione Italiana Calciatori e il suo presidente Tommasi.

“Alla squadra De Laurentiis ha chiesto anche di valutare, assieme all’Aic e a Tommasi, di scendere in campo in una eventuale battaglia legale con il governo. D’altronde, se non ci sarà la ripresa, senza i soldi della mutualità della Lega di A, il calcio fino ai dilettanti rischia il default”.